Россия не собирается нападать на страны НАТО, заявил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. По его словам, страны Запада «муссируют» эту тему, чтобы оправдать траты на милитаризацию.

По словам посла, в 2025 году военные траты Бельгии выросли с €8 млрд до почти €13 млрд и составили 2% от ВВП. В этом году расходы Бельгии уже достигли 3,44%, из которых 2,01% — прямые оборонные траты, утверждает господин Гончар.

«У России нет ни желания, ни резона, чтобы нападать на Бельгию или какую-либо другую страну НАТО. Все, что муссируется на этот счет, делается лишь для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации»,— сказал в интервью «РИА Новости» посол.

25 августа Москву посетил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. The Wall Street Journal писала, что он во время визита предостерег российские власти от нападения на страны НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Российский МИД убежден, что это альянс готовится к войне с Россией.