Посол Гончар опроверг планы России о нападении на НАТО
Россия не собирается нападать на страны НАТО, заявил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. По его словам, страны Запада «муссируют» эту тему, чтобы оправдать траты на милитаризацию.
По словам посла, в 2025 году военные траты Бельгии выросли с €8 млрд до почти €13 млрд и составили 2% от ВВП. В этом году расходы Бельгии уже достигли 3,44%, из которых 2,01% — прямые оборонные траты, утверждает господин Гончар.
«У России нет ни желания, ни резона, чтобы нападать на Бельгию или какую-либо другую страну НАТО. Все, что муссируется на этот счет, делается лишь для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации»,— сказал в интервью «РИА Новости» посол.
25 августа Москву посетил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. The Wall Street Journal писала, что он во время визита предостерег российские власти от нападения на страны НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Российский МИД убежден, что это альянс готовится к войне с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 августа 2026 года назвал «страшилками» публикации о планах России напасть на страны-члены НАТО, отмечая, что они не имеют ничего общего с реальностью. 9 декабря 2025 года он также назвал «полной глупостью» утверждения о подготовке России к нападению на НАТО в ответ на комментарии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который обосновал увеличение военных расходов необходимостью подготовиться к возможному нападению.
Посол России в Бельгии Денис Гончар 9 февраля 2026 года сообщил, что дипломатические и военные контакты между Россией и НАТО сохраняются, но носят нерегулярный характер, касаясь в основном деэскалации при конкретных инцидентах. При этом 28 ноября 2025 года господин Гончар заявлял, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, а Евросоюз навязывает курс на ускоренную милитаризацию.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 11 декабря 2025 года утверждал, что альянс является «следующей целью» России и уже находится «под ударом», призвав союзников «перейти к военному образу мышления». В то же время глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря 2025 года подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно закрепить соответствующие гарантии безопасности.
На протяжении 2024 года российские официальные лица неоднократно заявляли об отсутствии намерений вступать в военный конфликт с НАТО: замгенсека НАТО Мирча Джоанэ 10 мая 2024 года сообщал, что у России нет ни возможностей, ни намерений нападать на страны альянса, а замминистра иностранных дел России Александр Грушко 4 апреля 2024 года также заявлял, что Россия не планирует вступать в военный конфликт с НАТО. Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин 5 февраля 2024 года подтверждал, что «о нападении на европейские страны», о котором твердят военные на Западе, «никакой речи идти не может».