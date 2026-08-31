Трамп пригрозил Ирану ударами по острову Харк

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором по иранскому острову Харк наносятся удары ракетами.

«Остров Харк разлетается на куски»,— написал американский президент. На видео военнослужащий с воздуха наблюдает за взрывами на острове.

Остров Харк расположен примерно в 30 км от материковой части Ирана. Пропускная мощность модернизированных терминалов на Харке составляет до 7 млн баррелей нефти в сутки. До начала операции США и Израиля через Харк экспортировалось более 90% нефти страны. Основным потребителем являлся Китай.

В ночь на 31 августа США при помощи беспилотников ударили по иранским военным объектам на острове Ларак. Атака стала первой с конца июля.