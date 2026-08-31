Трамп пригрозил Ирану ударами по острову Харк
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором по иранскому острову Харк наносятся удары ракетами.
«Остров Харк разлетается на куски»,— написал американский президент. На видео военнослужащий с воздуха наблюдает за взрывами на острове.
Остров Харк расположен примерно в 30 км от материковой части Ирана. Пропускная мощность модернизированных терминалов на Харке составляет до 7 млн баррелей нефти в сутки. До начала операции США и Израиля через Харк экспортировалось более 90% нефти страны. Основным потребителем являлся Китай.
В ночь на 31 августа США при помощи беспилотников ударили по иранским военным объектам на острове Ларак. Атака стала первой с конца июля.
В июне 2026 года Дональд Трамп заявил, что США могут захватить остров Харк, что позволит Вашингтону установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с Венесуэлой. Президент отмечал, что атаки могут быть «очень сильными», и ранее отдавал приказ атаковать все цели на острове, кроме трубопроводов. При этом он подчеркивал, что американская авиация не затронет нефтяную инфраструктуру острова, бомбя лишь военные объекты.
7 апреля 2026 года США совместно с Израилем уже атаковали более 50 военных целей на иранском острове Харк, что стало одним из самых масштабных авиаударов в истории Ближнего Востока. По данным источников, американские удары не затронули нефтяную инфраструктуру, а целью становились объекты, уже подвергавшиеся бомбардировке. Несмотря на угрозы захвата, в апреле 2026 года Дональд Трамп не поддержал наземную операцию на Харке, опасаясь больших потерь среди американских военных.