Reuters: цены на нефть Brent превысили $89 после ударов США по Ирану
Цены на нефть подскочили более чем на доллар после ударов США по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.
В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,08 (1,23%), составив $89,18 за баррель, а американская марка WTI подорожала на 92 цента (1,10%) — до $84,32.
Накануне иранские СМИ сообщили об атаке на остров Ларак. Это стало первым ударом США по Ирану с конца июля. В ответ КСИР атаковал две авиабазы США в Иордании.
Как отмечает Reuters со ссылкой на экспертов рынка, новый виток эскалации может продлиться от нескольких дней до нескольких недель. При превышении уровня сопротивления в $85,80–$85,90 за баррель нефти WTI аналитики допускают рост котировок сначала до $87,69, а затем и до июльского максимума в $93,5.
Эскалация конфликта между США и Ираном неоднократно приводила к росту цен на нефть. Например, 13 июля 2026 года фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08% до $78,35 за баррель после ударов Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на атаки США. Ранее, 8 июля 2026 года, фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 5,38% до $78,15 за баррель на фоне отмены режима прекращения огня и обмена ударами между США и Ираном.
Влияние этих событий на нефтяные котировки проявляется в нестабильности поставок через Ормузский пролив, который Иран угрожал полностью заблокировать 1 июня 2026 года. Тогда же августовские фьючерсы на нефть Brent выросли до $97,36 за баррель. 12 мая 2026 года июльский фьючерс на Brent подорожал до $105,33 за баррель после того, как президент США Дональд Трамп отклонил мирный план Ирана.
Помимо военных действий, на ценообразование влияет возобновление или прекращение переговоров между США и Ираном. Например, 10 августа 2026 года цены на нефть начали снижаться после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном, тогда Brent торговалась в районе $85,07. 1 июня 2026 года, когда рынок ожидал скорого подписания мирного соглашения, цена на фьючерсы упала более чем на 11%, однако позднее она поднялась до $92,88 после того, как стало известно об ужесточении условий потенциального соглашения со стороны США.