Reuters: цены на нефть Brent превысили $89 после ударов США по Ирану

Цены на нефть подскочили более чем на доллар после ударов США по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,08 (1,23%), составив $89,18 за баррель, а американская марка WTI подорожала на 92 цента (1,10%) — до $84,32.

Накануне иранские СМИ сообщили об атаке на остров Ларак. Это стало первым ударом США по Ирану с конца июля. В ответ КСИР атаковал две авиабазы США в Иордании.

Как отмечает Reuters со ссылкой на экспертов рынка, новый виток эскалации может продлиться от нескольких дней до нескольких недель. При превышении уровня сопротивления в $85,80–$85,90 за баррель нефти WTI аналитики допускают рост котировок сначала до $87,69, а затем и до июльского максимума в $93,5.