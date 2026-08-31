«ГикКон» в Екатеринбурге собрал рекордные 88 тыс. человек

Ежегодный фестиваль гик-культуры «ГикКон» в Екатеринбурге в 2026 году посетили 88 тыс. человек в парке Маяковского, сообщили организаторы мероприятия. Количество посетителей стало рекордным за все восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: София Паникова Фото: София Паникова

По словам организаторов, мероприятие планируется провести и в следующем году. «"ГикКон" — это фундаментальная работа большой команды, заинтересованность десятков экспертов и сообществ, а еще ваша вовлеченность, которая не позволяет нам опускать руки даже в самые темные времена»,— говорится в сообщении.

В рамках фестиваля прошли косплей-шоу, танцевальные флешмобы, встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. Дополнительно можно было посетить ярмарку и лекторий. Участники пришли в образах персонажей из зарубежных и отечественных проектов — видеоигр, аниме, сериалов, шоу, мультфильмов и других направлений. У каждого входа в парк выстроились длинные очереди: участникам приходилось ждать примерно час и больше, чтобы попасть на территорию парка. Температура в этот день составила от +6° до +10°. В 2025 году мероприятие посетили 67 тыс. человек.

Ирина Пичурина