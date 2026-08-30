В Екатеринбурге прошел седьмой гик-фестиваль «ГикКон»

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского провели седьмой ежегодный фестиваль гик-культуры «ГикКон» для тех, кто увлекается видеоиграми, фантастикой, комиксами, книжными и кино-вселенными, аниме и настольными играми.

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В рамках фестиваля прошли косплей-шоу, танцевальные флешмобы, встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. Дополнительно можно было посетить ярмарку и лекторий. Не смотря на погоду (днем температура опустилась до +10 градусов), у каждого входа в парк выстроились длинные очереди. По словам участников, им приходилось ждать около часа, чтобы попасть на территорию парка. Хедлайнерами фестиваля стали знаменитые актеры дубляжа: основатель студии «Кураж-Бомбей» Денис Колесников, «голос» Терминатора — Сергей Чихачев, а также Иван и Анастасия Жарковы, участвовавшие в озвучке в проектах Marvel, «Ведьмаке» и Ghost of Tsushima. На фестиваль приехал исполнитель главной роли в фильмах «Майор Гром» — Тихон Жизневский вместе с автором проекта «Фауст XXI века» Василием Бейнаровичем.

На фестивале можно было встретить участников в образах персонажей из зарубежных и отечественных проектов: от легендарного трио из «Деревни дураков» до железной няни из «Смешариков».

«Такой образ у меня, потому что я облысел, и мне нужно было подобрать лысого персонажа, очень харизматичного. Костюм было легко подготовить: я сорвал штору у родителей дома и просто в нее обмотался. Пришлось еще палочку найти»,— участник в костюме мага воздуха из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Гости часто подходили сфотографироваться с участниками в костюмах Шляпника из «Алисы в стране чудес». «Всем хочется иногда побывать таким веселым, задорным и немножко сумасшедшим человеком. Костюм собирался за месяц. Секрет в том, что его делал не я, а моя любимая, прекраснейшая бабушка»,— рассказал участник фестиваля Арсений.

Напомним, в 2025 году фестиваль «ГикКон» посетили 67 тыс. человек.

София Паникова