К фестивалю молодежи на «Екатеринбург Арене» установят цирк-шапито

На территории стадиона «Екатеринбург Арена» поставят цирк-шапито, который станет частью культурной программы Международного фестиваля молодежи, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Организаторами выступили компания «Росгосцирк» и коллектив цирка-шапито Демидовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

После завершения мероприятий фестиваля площадка останется в распоряжении города, что позволит посетить представления до 18 октября. Программа построена на экстремальных номерах, требующих от исполнителей отличной физической формы и мастерства. Зрители увидят «Шар смелости» с мотоциклистами внутри, «Колесо смелости» с вращением на высоте без страховки и аттракцион «Человек-ядро» с выстрелом артиста из пушки. В представлениях не используются животные.

Екатеринбургский цирк с января 2023 года закрыт на реконструкцию — она завершена уже на 65%. Общая площадь объекта составляет около 20 тыс. кв. м, а после завершения работ функциональное пространство цирка увеличится.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ирина Пичурина