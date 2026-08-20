Ремонт в цирке Екатеринбурга завершили на 65%

Реконструкция Екатеринбургского цирка выполнена на 65%, сообщили в Росгосцирке. Сейчас внутри здания выполняются отделка трибун, монтаж инженерных систем, установлены зрительские кресла. Идет благоустройство прилегающей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Общая площадь объекта составляет около 20 тыс. кв. м, а после завершения работ функциональное пространство цирка увеличится. Благодаря реконструкции в здании станет возможно организовывать современные цирковые программы.

«Для Росгосцирка важно, чтобы Екатеринбургский цирк был удобным для всех, кто в нем работает и бывает — от зрителей до артистов. При этом особое внимание уделяется условиям содержания животных: они должны соответствовать современным требованиям и обеспечивать необходимый комфорт и безопасность. Для артистов важно создать полноценные условия для подготовки и выступлений, а зрителям — сделать посещение цирка максимально комфортным с первых минут пребывания в здании»,— отметил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Здание цирка в Екатеринбурге построили в 1980 году. Его закрыли на реконструкцию в январе 2023 года, а завершить работы планировали в 2026 году. На реставрацию направят 2,5 млрд руб. Реконструкцию проведет московское ООО «Равелин». По итогу в здании цирка появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Купол цирка будет обновлен, а фасады здания цирка украсят архитектурной подсветкой.

Ирина Пичурина