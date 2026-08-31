Два человека пострадали при нападении медведя на границе Камчатки с Чукоткой

На двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой напала медведица. Оба мужчины госпитализированы, сообщили ТАСС в Минздраве Камчатского края. В краевом правительстве уточнили, что хищница защищала медвежат и не преследовала пострадавших.

ЧП случилось в районе села Хатырка. Мужчин на вертолете доставили в районную больницу в селе Тиличики. Госпитализированные находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Власти уточнили, что один из пострадавших — руководитель колхоза имени Беккерева.

«Медведица, руководствуясь материнским инстинктом, набросилась на людей, укусила одного за ногу, а второй, убегая, прыгнул со скалы и повредил конечность при падении. Хищник не стал преследовать мужчин и сразу увел медвежат в сторону»,— пояснили в правительстве Камчатки.

Ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш на Алтае медведь напал на туристический лагерь и убил туристку. В районе ввели режим повышенной готовности. Минприроды после инцидента выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей. За два дня охотники застрелили 12 медведей.