За день над Россией сбили 54 беспилотника

Силы ПВО с 08:00 по 20:00 мск сбили 54 беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал о ракетном ударе по Белгороду. ВСУ ударили в том числе по сортировочному центру Ozon в городе. В Запорожской области при ударах дронов погибли женщина и ребенок, двое человек получили ранения.