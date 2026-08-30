Женщина и ребенок погибли при атаке ВСУ на Запорожскую область

При ударах ВСУ по Запорожской области погибли женщина и ребенок. Пострадали еще два человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации Каменско-Днепровского муниципального округа региона.

Женщина и ребенок погибли при ударе по частному дому в Великой Белозерке. Ранения получил мужчина, были повреждены два домовладения.

В Каменке-Днепровской под удары попали частный дом и два автомобиля. Женщина получила осколочное ранение. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в больнице. В Великой Знаменке ВСУ атаковали три жилых дома. Повреждения получили фасады, остекление и кровля.