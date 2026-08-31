Торг здесь не доходен

Выручка крупных профучастников от брокерской деятельности по итогам первого полугодия выросла на 40% и составила почти 42 млрд руб. Основной прирост дали комиссии на долговом рынке, в том числе доходы от размещения облигаций. Однако чистая прибыль у большинства компаний снизилась почти на 30%, что отчасти связано с почти двукратным падением прибыли от торговых доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал отчетность крупных брокерских компаний (47 игроков, чья выручка за первое полугодие 2025 года превысила 50 млн руб.) за первое полугодие 2026 года. Согласно ей, выручка брокеров от профильной деятельности в январе—июне выросла год к году на 40% и составила 41,8 млрд руб.

Крупнейшую выручку от профильной деятельности, более 10 млрд руб., по-прежнему получил «БКС Мир Инвестиций» — с первого полугодия 2025 года показатель вырос на 9% и составил 10,2 млрд руб. Самый резкий рост зафиксирован у ИФК «Солид», который практически удвоил выручку,— она выросла до 3,2 млрд руб., «Алор+» — на 74%, до 2 млрд руб., «ВТБ Капитал Трейдинг» — на 86%, до 1,5 млрд руб. ФГ «Финам» увеличила выручку на 3%, до 3,4 млрд руб. В то же время доходы от профильной деятельности БК «Регион» сократились на 27,5% и опустились до 2,5 млрд руб., что стало единственным заметным снижением среди крупнейших игроков.

Почти 70% комиссионных доходов от брокерской деятельности профучастников пришлись на операции на фондовом рынке. При этом в первом полугодии 2026 года комиссии принесли брокерам на 26% больше дохода, чем годом ранее. Выручка брокеров от размещения заняла почти 16% от комиссионных доходов и выросла в полтора раза в сравнении с предыдущим периодом. При этом у шести компаний доля этого сегмента занимала 75–95% брокерских доходов.

Учитывая спад активности инвесторов на рынке акций, а также то, что в первом и втором кварталах 2026 года IPO провели всего два эмитента, комиссионные доходы инвесторам обеспечил рынок долговых бумаг, указывают участники рынка.

В доходы от размещения входит и размещение брокерами клиентских остатков, в том числе для сделок РЕПО, отмечает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Об активности профучастников в этом сегменте свидетельствуют и данные Московской биржи: в первом полугодии 2026 года оборот на денежном рынке составил 840 трлн руб., причем во втором квартале 2026 года и вовсе достиг рекордных 450 трлн руб. Клиентские остатки инвесторов на счетах крупных брокеров во втором полугодии 2026 года выросли на 13,5%, до 408 млрд руб.

Однако в целом чистая прибыль за полугодие компаний, раскрывших результаты, значительно снизилась. Если не брать в расчет волатильные результаты «Страт Капитал», который в первом полугодии 2025 года показал чистую прибыль в 105 млрд руб. за счет получения дивидендов, а в этом году сократил прибыль в 15 раз, до 7 млрд руб., то прибыль сократилась более чем у 20 компаний, и лишь десятку брокеров удалось ее нарастить или сократить убытки, зафиксированные годом ранее (см. таблицу).

Крупнейшие российские брокеры по итогам первой половины 2026 года Выйти из полноэкранного режима Название Выручка от профильных услуг (млн руб.) Изм. за год (%) В том числе брокерские комиссии (млн руб.) Средства клиентов (млн руб.)* Чистая прибыль или убыток (млн руб.) БКС 10225 9 8886 85227 433 «Атон» 4507 –35 3006 14127 –1608 «Финам» 3367 3 н. д. 45607 –379 «Солид» ИФК 3191 99 1146 10037 1476 «Регион» БК 2482 –28 н. д. 81197 1214 Инвесткомпания Д8 (быв. «Ай Ти Инвест») 2369 –25 2270 10122 532 «Алор+» 2009 74 1876 6803 1483 «Ньютон Инвестиции» (быв. «ГПБ Инвестиции») 1552 58 1509 14491 127 «ВТБ Капитал Трейдинг» 1469 86 н. д. — 1386 «Табула Раса» 1281 405 н. д. — 5 «Го Инвест» 1253 6 960 7040 408 «Сбербанк КИБ» 931 1 758 1699 17424 «Цифра брокер» (быв. «Фридом Финанс») 831 36 669 13791 –183 «Ренессанс Брокер» 633 5 359 22033 –322 «Апрель Капитал брокер» 618 25 н. д. 3250 426 Открыть в новом окне *На 30 июня 2026 года. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Н. д.— нет данных. По данным отчетности инвесткомпаний.

Отчасти такие низкие результаты связаны с сокращением торговых и инвестиционных доходов: по подсчетам “Ъ”, они снизились год к году вдвое, до 131 млрд руб. Такие доходы включают заработок брокера на собственных операциях: сделках с ценными бумагами и валютой за свой счет. Как указывает член совета «Национальной ассоциации специалистов финансового планирования» Алексей Тараповский, такое снижение объясняется большими всплесками волатильности котировок, что было особенно заметно во втором квартале. «Сложно зарабатывать на торговых операциях, когда рынок не движется в одном направлении: это держит участников в напряжении, и брокеры просто меньше рисковали своими деньгами в условиях неопределенности»,— указывает эксперт.

Как считают эксперты, на данный момент брокеры по-прежнему будут генерировать большую часть дохода от комиссионных на рынке облигаций, а также от размещений ценных бумаг (облигаций).

По словам господина Тараповского, несмотря на то что на данный момент комиссионные от размещения позволяют участникам поддерживать доход за счет высокого спроса на долговые бумаги, при снижении ключевой ставки ЦБ активность инвесторов на этом направлении значительно снизится. «Это особенно опасно для компаний, которые привыкли зарабатывать преимущественно на размещении облигаций»,— продолжает он. В то же время снижение ставки сделает более привлекательными инвестиции в акции, что улучшит финансовые показатели брокеров, считает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «Переток активов в акции позволит брокерам изменить структуру дохода и вернуться в привычное состояние, когда в структуре дохода брокера преобладает выручка от операций с акциями»,— указывает эксперт. Комиссии брокеров от операций с облигациями также значительно ниже, чем на рынке акций, добавляет инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

Андрей Ковалев, Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев