Премьер-министр Онтарио ответил на переименование Трампом озера

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд торжественно открыл на берегу одноименного озера билборд с надписью на английском и французском языках: «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда». Это стало ответом на подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Билборд открыли на берегу озера рядом с канадским городом Гримсби, и надпись на нем хорошо видна с американской стороны озера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keito Newman / The Canadian Press / AP Фото: Keito Newman / The Canadian Press / AP

«Президент Трамп может называть его так, как он хочет, но я могу вам сказать, что весь остальной мир всегда будет называть его озером Онтарио»,— заявил Дуг Форд.

26 августа господин Трамп подписал указ о переименовании озера. Как отмечают СМИ, это произошло в условиях продолжающихся торговых споров США с Канадой, сопровождаемых риторическими выпадами лидеров двух стран в адрес друг друга. По данным Reuters, теперь на картах Google Maps озеро называется по-разному: американские пользователи видят название «Озеро Америка», а канадские, как и раньше, «Озеро Онтарио».

Яна Рождественская