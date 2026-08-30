Премьер-министр Онтарио ответил на переименование Трампом озера
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд торжественно открыл на берегу одноименного озера билборд с надписью на английском и французском языках: «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда». Это стало ответом на подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Билборд открыли на берегу озера рядом с канадским городом Гримсби, и надпись на нем хорошо видна с американской стороны озера.
Фото: Keito Newman / The Canadian Press / AP
«Президент Трамп может называть его так, как он хочет, но я могу вам сказать, что весь остальной мир всегда будет называть его озером Онтарио»,— заявил Дуг Форд.
26 августа господин Трамп подписал указ о переименовании озера. Как отмечают СМИ, это произошло в условиях продолжающихся торговых споров США с Канадой, сопровождаемых риторическими выпадами лидеров двух стран в адрес друг друга. По данным Reuters, теперь на картах Google Maps озеро называется по-разному: американские пользователи видят название «Озеро Америка», а канадские, как и раньше, «Озеро Онтарио».
Переименование озера Онтарио в озеро Америка, инициированное Дональдом Трампом 26 августа 2026 года, является частью его давней практики переименования географических объектов и учреждений, часто в свою честь. Так, с момента своего второго срока он присвоил свою фамилию Институту мира, Центру Кеннеди и планируемому классу военных кораблей ВМС США.
Эта инициатива произошла на фоне обострения торговых споров между США и Канадой в августе 2026 года, когда американская администрация ввела 50-процентные пошлины на импорт ряда канадских товаров на сумму около 20 миллиардов долларов. В ответ на это Оттава пообещала с 8 сентября 2026 года ввести зеркальные меры.
Заявления Трампа об изменении названия озера Онтарио вызвали реакцию и за пределами Канады: так, губернатор граничащего с озером Онтарио американского штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила, что Нью-Йорк не будет использовать новое название. При этом название Онтарио закрепилось за озером задолго до образования Канады и США как государств.
На этом фоне, 29 августа 2026 года, в горсовете канадской Оттавы предложили переименовать улицу, названную в честь Дональда Трампа, а городской совет единогласно проголосовал за запуск этого процесса. Среди рассматриваемых вариантов для улицы — проспект Обамы, проспект Онтарио, проспект Канады и даже проспект Тако, что является отсылкой к аббревиатуре Trump Always Chickens Out.