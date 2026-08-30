В Свердловской области потеплеет до +22° к концу рабочей недели

Со 2 сентября воздушные потоки подтянут в Свердловскую область теплый воздух со Среднего Поволжья и Черноземья, в связи с чем температура в пятницу повысится до +8°…+13° ночью и +17°…+22° днем, что превысит норму на 2-3°, сообщили в Уральском гидрометцентре. С этим синоптики предупредили, что атмосферные фронты пока еще далекого Скандинавского циклона в период с 3 по 6 сентября принесут в регион незначительные дожди.

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Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В учреждении добавили, что основной северный циклон, который ранее занял территорию Среднего Урала, «неохотно уходит в Сибирь». «Его тыловая ложбина еще будет проявляться небольшими кратковременными дождями: местами на территории Свердловской области сегодня, и кое-где в понедельник, уже в основном на востоке. 1 сентября ожидается преобладание сухой, но все еще холодной погоды при температуре в утренние часы +4°…+7°, в полдень +10°…+13°»,— пояснили синоптики.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 31 августа, в регионе ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Температура ночью составит 0°...+5° (местами заморозки до –3°), днем — +8°…+13°. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Во вторник, 1 сентября, также прогнозируют переменную облачность, в темное время суток местами пройдет небольшой дождь, возможен туман. Температура ночью составит 0°...+5° (местами заморозки до –3°), днем — +11°...+16°. Ветер будет северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

В среду, 2 сентября, будет переменная облачность, днем на севере региона пройдет небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах ожидается туман. Температура в темное время суток составит +1°...+6°, в светлое — +15°…+20°. Ветер будет западный, юго-западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник, 31 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +3°...+5°, днем — +10°...+12°. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с.

Во вторник, 1 сентября, в городе также прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +3°...+5°, днем — +14°...+16°. Ветер ожидается северо-западный, западный 3-8 м/с.

В среду, 2 сентября, вновь ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура составит +4°...+6°, днем — +18°...+20°. Ветер будет западный, юго-западный 3-8 м/с.

Василий Алексеев