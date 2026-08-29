В Свердловскую область вернется теплая погода со 2 сентября

Свердловская область выйдет из «глубокого похолодания» со среды, 2 сентября, после приближения к региону теплого атмосферного фронта с Европейской части России, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, сейчас территорию Среднего Урала занимает барическая ложбина основного северного циклона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Вероятны небольшие дожди, в горной зоне не исключаются осадки в виде дождя, слабого снега. 30-31 августа небольшой дождь, в горах севера с мокрым снегом, выпадать будет локально. В холодной воздушной массе по-прежнему не исключаются ночные заморозки»,— добавили в учреждении. Синоптики отметили, что 1 сентября погода будет без существенных осадков, небольшой дождь может пройти только в некоторых местах на западе Свердловской области во второй половине дня.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 30 августа, будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, на севере и горах ночью — с мокрым снегом. Температура в темное время суток составит 0°...+5° (при прояснении до –3°), в светлое — +9°…+14°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.

В понедельник, 31 августа, вновь ожидаются облачность с прояснениями и кратковременные дожди, в горах и на севере они также пройдут с мокрым снегом. Температура ночью составит 0°...+5° (при прояснении до –3°), днем — +9°…+14°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.

Во вторник, 1 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром — местами туман. Температура в темное время суток составит +1°...+6° (в горах и низинах до –3°), в светлое — +12°…+17°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье, 30 августа, ожидается облачность с прояснениями и небольшой дождь. Температура ночью составит +3°...+5°, днем — +10°...+12°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.

В понедельник, 31 августа, в городе будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура ночью составит +3°...+5°, днем — +10°...+12°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.

Во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит +4°...+6°, днем — +14°...+16°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.

Василий Алексеев