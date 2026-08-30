Производство нефтепродуктов в Башкирии выросло на 8%

В январе — июле этого года объемы производства кокса и нефтепродуктов в Башкирии выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 8,2%, сообщает Башстат. Эта сфера является одной из лидирующих по темпам роста в обрабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Данный вид деятельности включает прежде всего нефтепереработку, производство этана, пропана и бутана, а также нефтехимикатов, топлива, смазочных масел, битума и других нефтепродуктов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам первого полугодия рост физических объемов производства кокса и нефтепродуктов составлял 9,7%, а отгрузка продукции в этом виде деятельности в стоимостном выражении достигала 399 млрд руб., за год увеличившись на 16,5%. В июле объемы погрузки нефтепродуктов на железнодорожные станции Башкирии составили 1 млн тонн, за год увеличившись на 3,5%.

По данным Росстата, всего по стране за семь месяцев произведено 12,5 млн тонн продукции по виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов». К январю — июлю 2025 года снижение составило 6,1%.

Объемы промышленного производства в Башкирии за семь месяцев выросли на 8,4%.

Идэль Гумеров