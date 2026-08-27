Объемы промпроизводства в Башкирии выросли на 8,4%

В январе — июле нынешнего года объемы промышленного производства в Башкирии оказались на 8,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат. В среднем по России годовой рост составил 0,1%, по регионам Приволжского федерального округа — 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Физические объемы добычи полезных ископаемых в Башкирии в рассматриваемые периоды сократились на 5,2%. Производство по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» уменьшилось на 0,7%. В коммунальном секторе сокращение объемов составило 8,6%.

В обрабатывающем секторе выпуск увеличился на 12,8%.

За месяц объемы промышленного производства в республике увеличились на 4%.

Идэль Гумеров