Объемы промышленности Башкирии за первое полугодие выросли на 6,7%

Объемы промышленного производства Башкирии в первом полугодии в физическом выражении выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка продукции в стоимостном выражении снизилась на 2,4%, следует из отчетов Башстата.

Масштабы производства увеличились в первую очередь за счет обрабатывающего сектора, где рост в январе — июне составил 10,3%. Например, выпуск машин и оборудования. не включенные в другие группировки, вырос в 4,5 раза, лекарств — на треть, кокса и нефтепродуктов — на 9,7%. При этом по сравнению с маем объемы нефтепереработки уменьшились на 1,5%.

Остальные сектора демонстрируют снижение: на 5,1% уменьшилась продуктивность в добыче полезных ископаемых, на 4,6% — в коммунальной сфере, на 0,7% — в энергетике.

В денежном выражении отгрузка составила 1,29 трлн руб. Обрабатывающий сектор принес более 971 млрд руб. (на 0,5% меньше чем в январе — июне 2025 года). Например, выручка за производство кокса и нефтепродуктов приблизилась к 399 млрд руб., что на 16,5% выше прошлогоднего показателя. Вместе с тем на 9,4% снизилась отгрузка в химической промышленности — до 143,8 млрд руб. По итогам первого квартала отставание всего обрабатывающего сектора составляло 17,9%, в нефтепереработке — 19,2%, в химпроме — 21,3%.

Отгрузка в добыче полезных ископаемых к концу июня почти достигла 178 млрд руб. — это на 19,2% хуже прошлогоднего показателя. В частности, добыча сырой нефти и природного газа принесла лишь две трети результатов января — июня 2025 года.

Увеличилась отгрузка в энергетике (на 13,2%, до 121,9 млрд руб.) и коммунальной сфере (на 6,9%, до 16,3 млрд руб.).

В среднем по России объемы промышленности в первом полугодии выросли на 0,4%.

Идэль Гумеров