Объемы перевозок нефтепродуктов в Башкирии выросли на 3,5%

С января по июль на железнодорожные станции в Башкирии было погружено 13,7 млн тонн грузов. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 4%, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В июле погрузка составила 2 млн тонн (на 4,6% больше, чем в июле 2025 года). Половина объемов — 1 млн тонн — пришлась на нефть и нефтепродукты; годовой рост погрузки углеводородов составил 3,5%. Объемы железнодорожных перевозок строительных грузов увеличились на 8,8% (до 297 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений — в два раза (до 52 тыс. тонн).

Месяцем ранее на станции РЖД в Башкирии было погружено 1,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а общий объем грузов, отправленных поездами, превысил 2 млн тонн.

Идэль Гумеров