Абрамова поручила ускорить поставку опор освещения для Удмуртской в Ижевске

Поставка опор освещения для улицы Удмуртской, где идет реконструкция, ожидается в сентябре. Врио главы республики Ольга Абрамова назвала это проблемой и поставила команде города задачу ускорить решение вопроса. Об этом после совещания по объектам благоустройства она написала в Max.

«Те проекты, которые уже запущены <...> должны быть завершены вовремя, никаких сдвижек мы делать не будем»,— цитирует госпожу Абрамову пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По словам главы города Дмитрия Чистякова, все работы на Удмуртской будут завершены к 1 сентября. «25 августа вы заканчиваете дорогу, 1 сентября вы должны завершить всю Удмуртскую под ключ»,— добавила госпожа Абрамова.

На данный момент реконструкция дороги готова на 45%, карманные парки — на 40%. Сделана почти половина запланированного благоустройства, ливневка и облицовка фасадов «на финише».

«Координировать сроки сдачи всех столичных объектов будет зампред правительства республики Игорь Асабин. Ритм не сбавляем»,— написала врио главы Удмуртии.

Напомним, дорожные работы на Удмуртской начались 23 июня. На них выделено более 1 млрд руб.