Реконструкция улицы Удмуртской в Ижевске затянется до конца сентября

Срок реконструкции улицы Удмуртской в Ижевске сдвинули на конец сентября. Новую дату глава города Дмитрий Чистяков озвучил на заседании комиссии гордумы столицы республики по градостроительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, Мах Фото: Дмитрий Чистяков, Мах

«Комплексный ремонт Удмуртской состоит из пяти составляющих: тротуары, парковые зоны, ливневая канализация, фасады и сама дорога. Большинство работ в стадии завершения. На полотне проезжей части работы идут полным ходом. 25 августа мы открываем рабочее движение. Полная готовность объекта — 25 сентября»,— цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Напомним, на совещании по объектам благоустройства с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой господин Чистяков заявлял, что все работы на Удмуртской будут завершены к 1 сентября.

По концепции, представленной в марте 2025 года, по улице Удмуртской на участке от Ленина до Кирова распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков. На улице высадят 345 новых деревьев взамен вырубленных. Дорога будет расширена. На работы направлено более 1,1 млрд руб.