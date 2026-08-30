«Яблоко» вышло из новгородского эфира

Лидеры регионального отделения «Яблока» в Великом Новгороде получили предостережения от прокуратуры после проверки агитационного ролика партии. Надзорное ведомство нашло в записи признаки разжигания социальной розни, дискредитации российской армии, а также распространение недостоверной информации. Агитацию сняли с трансляции на местном телевидении и радио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как подчеркнула Анна Черепанова, видеоматериалы реготделению предоставило федеральное руководство партии «Яблоко»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Как подчеркнула Анна Черепанова, видеоматериалы реготделению предоставило федеральное руководство партии «Яблоко»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Прокурор Великого Новгорода Александр Перебейнос направил главе регионального отделения партии «Яблоко» Анне Черепановой и кандидату в депутаты Государственной думы Виктору Шалякину предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства. Письмо пришло после проверки агитационного видеоролика «яблочников» для трансляции по местным телеканалам.

Как рассказала «Ъ Северо-Запад» госпожа Черепанова, возглавляющая общеобластную часть списка «Яблока» на выборах в Новгородскую областную думу, прокуратура выявила в 30-секундной видеозаписи признаки разжигания социальной розни, дискредитации Вооруженных сил, а также распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. «Яблоко» с позицией ведомства не согласно.

«Мы сейчас с юристами рассматриваем это предостережение прокуратуры и решаем вопрос о его обжаловании. Потому что наша юридическая служба не нашла никаких нарушений закона в наших роликах. Мы не видим. Что увидела прокуратура, нам не вполне понятно, потому что в предостережении нет конкретных ссылок или обоснований, почему она считает наш ролик нарушением закона»,— рассказала госпожа Черепанова «Ъ Северо-Запад».

Агитационный ролик попал под внимание прокуратуры по инициативе избирательной комиссии Новгородской области (ИКНО). 25 августа руководитель рабочей группы избиркома по информационным спорам, заместитель председателя комиссии Светлана Бычкова уведомила «яблочников», что в предвыборных материалах якобы «усматриваются признаки нарушения законодательства». Перед этим избирком сообщил об этом в региональный филиал ВГТРК и «Агентство информационных коммуникаций» (в состав холдинга входят телеканал, радио, сетевые издания, областная и районные газеты). Те приостановили трансляцию спорной агитации. «Ъ Северо-Запад» обращался за комментарием в избирательную комиссию Новгородской области. В избиркоме попросили оставить номер, но к моменту публикации материала представители ИКНО не перезвонили.

Отметим, ролики должны были выйти в эфир именно 25 августа. Как подчеркнула «яблочница», видеоматериалы региональному отделению предоставило федеральное руководство партии. Госпожа Черепанова рассказала, что сейчас реготделение ждет от Москвы новый агитационный ролик, который партия будет использовать для показа. Пока «Яблоко» на местных телеканалах не представлено.

Новгородская область — один из двух оставшихся регионов, где до выборов в законодательные органы субъекта допущены партсписки «Яблока» (список объединения допущен до голосования и в Томской области). В четырех регионах, в частности Карелии, Псковской, Свердловской и Калининградской областях, «яблочников» сняли с выборов в местные парламенты через суд по искам кандидатов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области избирательные комиссии отказались регистрировать партсписки «яблочников». На выборах в Государственную думу федерального партсписка «Яблока» тоже не будет: его регистрацию отменил Верховный суд по иску партии «Родина».

Подробнее — в материале «Ъ» «Регионы от "Яблока" недалеко падают».

Константин Леньков