«Зенит» с трудом затушил «Факел»

ФК «Зенит» одержал минимальную победу в матче с «Факелом». Игра прошла в рамках 6-го тура чемпионата России в Воронеже. Единственный гол на последних минутах с 11-метрового забил вышедший на замену Александр Соболев. Причем произошло это, когда гости остались в меньшинстве — у сине-бело-голубых удалили защитника Игоря Дивеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Зенита» Джон Джон и защитник «Факела» Дарко Тодорович

Фото: ТАСС Полузащитник «Зенита» Джон Джон и защитник «Факела» Дарко Тодорович

Фото: ТАСС

После чувствительного поражения от московского «Спартака» со счетом 0:2 главный тренер петербуржцев Сергей Семак сильно перелопатил состав своей команды. Правда, некоторые перестановки были вызваны травмами игроков. Из-за них не смогли прилететь в Воронеж Дуглас Сантос, Вендел, Педро. Вне заявки остался Андрей Мостовой. Полузащитник Максим Глушенков пропускал матч из-за дисквалификации. Форварда Александра Соболева, регулярно выходившего в стартовом составе, Семак поменял на бразильца Фелипе Аугусто, центрального защитника Нино — на Нуралы Алипа. В центре поля у гостей вышли Даниил Кондаков и новичок Артем Карпукас.

Игра шла в не слишком быстром темпе — в том числе из-за жаркой погоды, установившейся в Воронеже. Тем не менее несколько раз в первом тайме гости могли открыть счет. Однажды французский нападающий «Факела» Аксель Гнапи головой отправил мяч в штангу своих ворот после навеса Джона Джона со штрафной — там вратарь еще сумел дотянуться рукой. В другом эпизоде в стойку угодил уже Аугусто после прохода в штрафную хозяев и передачи аргентинского защитника Веги. Тем не менее по итогам тайма у воронежцев оказалось больше ударов в створ ворот, чем у «Зенита»: два против одного. С ними справился вратарь петербуржцев Денис Адамов. А на 24-й минуте сине-бело-голубым повезло: после подачи углового защитник «Факела» Матвей Бардачев, к слову воспитанник ФК «Зенит», бил головой наверняка в угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Было ясно, что если гости не подтянут реализацию, то им будет трудно увезти очки из Воронежа.

После перерыва зенитовцы по-прежнему чаще владели мячом, а «Факел» отвечал контратаками. Первая же из них получилась очень опасной: тот же Гнапи приблизился к воротам и шарахнул выше перекладины. У гостей неплохое впечатление производил Карпукас: он и опускался назад для приема мяча, и пытался распасовывать, и грамотно заполнял свободные зоны, предлагаясь для партнеров. После нарушения против Артема «Зенит» получил право на штрафной и Вега ударил по центру ворот: вратарь «Факела» справился. Он же через несколько минут лицом отбил удар Луиса Энрике, которого вывел к воротам Джон Джон.

Устав ждать голов от стартового состава, Сергей Семак сделал сразу три замены, выпустив на поле защитников Вячеслава Караваева, Кевина Андраде и нападающего Александра Соболева. В этот же момент вышли на поле новые игроки «Факела». Одним из тех, кто ушел на скамейку запасных, был Алексей Сутормин, бывший игрок «Зенита», — он принял участие в нескольких острых атаках своей команды.

Заменить лидеров никто из тех, кто вышел на поле в футболке «Зенита», не смог. Опасных моментов у ворот «Факела» почти не возникало. С теми ударами, что наносили гости, разбирался голкипер воронежцев Даниил Фролкин. Когда и он оказывался бессилен, хозяевам везло: так после удара Соболева на 77-й минуте мяч попал в перекладину и отскочил на линию ворот.

А на 85-й минуте у «Зенита» был удален защитник Игорь Дивеев за удар соперника, пытавшегося прорваться к воротам. Таким образом петербургская команда во втором матче подряд осталась в меньшинстве: в игре со «Спартаком» красная карточка была показана Глушенкову. Ну хоть о том, что судьи помогают «Зениту», говорить перестанут.

Хотя 11-метровый, который принес гостям победу, получился спорным. После передачи Энрике в штрафной Кондаков упал в борьбе с соперником. Судья показал на «точку». Соболев «расстрелял» вратаря.

«Зенит» одержал минимальную победу 1:0 и поднялся на второе место турнирной таблицы, набрав 12 очков. Дальше у петербургской команды матч против махачкалинского «Динамо» 2 сентября в Кубке России на «Газпром Арене» и встреча с ЦСКА в чемпионате там же 5 сентября.

Кирилл Легков