Путин по ВКС открыл школы в нескольких регионах России

Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии в нескольких регионах новых школ, а также школ после капитального ремонта. В частности, в Москве было реконструировано здание школы на Бескудниковском бульваре, а в Уфе открывается второй корпус школы №88 на 1 225 мест.

В Черкесске построили корпус на 400 мест для младших классов. В дагестанском селе Байрамаул открывается школа на 604 места. В тамбовском селе Бокино построили новую школу более чем на тысячу мест. Учебное заведение присоединится к региональной модели «школа — колледж — вуз — предприятие».