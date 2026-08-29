Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент Владимир Путин 29 августа 2026 года посетил Московский педагогический государственный университет, где встретился с педагогами, приехав туда впервые с 2001 года. Ранее, 3 октября 2025 года, Владимир Путин уже вручал государственные награды педагогам участников СВО, в том числе медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В декабре 2025 года президент России назвал участников боевых действий на Украине «не сказочными» героями и примером для молодежи, призвав творческих людей освещать подобные сюжеты.

В январе 2026 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил включать фильмы об участниках СВО в школьные уроки «Разговоры о важном», подчеркнув важность поиска подхода к ученикам. Владимир Путин ранее поддержал идею проведения «Разговоров о важном» в дошкольных учреждениях, но призвал «не перегибать» с этим.

В августе 2026 года Владимир Путин также призвал создать условия для работы ветеранов СВО в экономике, социальной сфере и государственном управлении, отметив, что они должны иметь возможность и дальше служить Отечеству. Он также подчеркнул важность учета опыта солдат и офицеров при развитии военных и гражданских технологий.