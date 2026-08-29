Вучич обвинил суд в Гааге в смерти Ратко Младича за решеткой

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал отказ Международного суда в Гааге досрочно освободить бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича по состоянию здоровья. По мнению главы государства, в Гааге хотели, чтобы генерал умер в заключении.

«Теперь мы видим, что Гаага хотела смерти Младича за решеткой. Они не хотели позволить генералу умереть в Сербии, умереть там, где он хотел. Это антицивилизационное поведение, беспрецедентное и неоправданное поведение»,— сказал господин Вучич (цитата по RTS).

Информации по поводу даты и места похорон Ратко Младича пока нет, добавил Александр Вучич. По словам президента, генерала могут похоронить в Белграде рядом с дочерью Аной Младич, однако решение еще не принято.

Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. Гаагский Международный трибунал обвинил его в 1996 году в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 году в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. В мае 2026-го суд отклонил просьбу о досрочном освобождении осужденного для лечения. Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».