Вучич обвинил суд в Гааге в смерти Ратко Младича за решеткой
Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал отказ Международного суда в Гааге досрочно освободить бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича по состоянию здоровья. По мнению главы государства, в Гааге хотели, чтобы генерал умер в заключении.
«Теперь мы видим, что Гаага хотела смерти Младича за решеткой. Они не хотели позволить генералу умереть в Сербии, умереть там, где он хотел. Это антицивилизационное поведение, беспрецедентное и неоправданное поведение»,— сказал господин Вучич (цитата по RTS).
Информации по поводу даты и места похорон Ратко Младича пока нет, добавил Александр Вучич. По словам президента, генерала могут похоронить в Белграде рядом с дочерью Аной Младич, однако решение еще не принято.
Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. Гаагский Международный трибунал обвинил его в 1996 году в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 году в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. В мае 2026-го суд отклонил просьбу о досрочном освобождении осужденного для лечения. Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге.
Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».
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Жизненный путь Ратко Младича
Ратко Младич умер 27 августа 2026 года в тюрьме Международного суда в Гааге, где отбывал пожизненный приговор по обвинениям в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его родственники и адвокаты неоднократно просили об освобождении по состоянию здоровья из-за перенесенных инсультов и других заболеваний, но в мае 2026 года суд отклонил эти запросы, заявив, что Младичу оказывается "максимальный комфорт" и "исключительный режим посещений".
Власти Сербии, включая президента Александра Вучича, ранее выражали резкую критику в адрес Гаагского трибунала, называя его решения предвзятыми. Например, в 2025 году Александр Вучич раскритиковал приговор сербско-боснийскому политику Милораду Додику, назвав его политически мотивированным и направленным против сербского народа. Это подчеркивает давнюю напряженность между Сербией и международными судебными органами в Гааге.