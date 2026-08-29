Путин: в интернете много информационного мусора и недостоверных вещей

В интернете в наши дни очень много «информационного мусора», считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом на встрече с преподавателями, студентами и учащимися педагогических классов.

«К сожалению, в интернете очень много мусора информационно, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться — вот это сложное дело,— уверен господин Путин (цитата по ТАСС). — Но от этого зависит еще один важнейший компонент — это доверие к учителю, это авторитет учителя».

В июне Владимир Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить работу главных сервисов при ограничениях интернета. Президент говорил, что россияне должны иметь бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам. Господин Путин убежден, что страна добилась полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера «Макс».