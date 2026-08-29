Премьер Польши назвал осень и зиму решающими для Украины

Ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для Украины, а также для Польши и всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с «предупреждением» на фоне «подготовки России к эскалации».

«Много недель назад я сказал ... что существует реальная угроза того, что Россия решит совершить серьезную провокацию... Сегодня ни у кого нет сомнений, потому что это связано не только с визитом главы ЦРУ в Москву... Ясно, что Россия всерьез готовится к эскалации напряженности как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что эта осень и зима будут решающими», — заявил польский премьер (цитата по Rzeczpospolita).

Господин Туск также заявил о наличии разведданных, которые якобы указывают на подготовку к проведению в России новой волны мобилизации. Российские власти подобные утверждения опровергают.

«Поэтому мы должны быть готовы к различным непредвиденным обстоятельствам, и следующие семь-восемь месяцев, безусловно, будут решающими», — заключил Дональд Туск.