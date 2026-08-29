В оборонном комитете Госдумы прокомментировали слухи о новой мобилизации

России нет необходимости проводить новую волну мобилизации, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По словам депутата, военкоматы всех регионов «справляются с тем заданием, которое выдают из Генерального штаба по набору» контрактников.

Также господин Соболев высказался о согражданах, которые принимают решение покинуть страну на фоне слухов о мобилизации.

«Если они настолько не любят свою родину и куда-то уезжают, только исходя из слухов, они нам просто не нужны», — сказал депутат.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. О ее завершении сообщалось 31 октября, при этом официального указа о прекращении мероприятий подписано не было. В Кремле заявляли, что по итогам консультаций с юристами пришли к выводу, что специального указа не требуется. Минобороны РФ неоднократно заявляло об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.

На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о новой волне мобилизации «информационными утками». О том же заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что «нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт». Власти Тамбовской области заявили о распространении в соцсетях фейкового видео с губернатором Евгением Первышовым, в котором говорилось о якобы ведущейся подготовке ко всеобщей мобилизации.