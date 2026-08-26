Видео с тамбовским губернатором Евгением Первышовым о мобилизации опровергли

Правительство Тамбовской области назвало фейковым видео с участием главы региона Евгения Первышова, в котором говорится о якобы ведущейся подготовке ко всеобщей мобилизации. Как пояснили в канале облправительства в Max, запись распространялась в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Евгений Первышов

Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова

Также власти напомнили, что оперативная и правдивая информация размещена на официальных каналах губернатора и облправительства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации в России не будет, и назвал сообщения о планах провести ее «информационными утками», которые распространяют для дестабилизации обстановки в стране.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. О ее завершении сообщалось 31 октября, при этом официального указа о завершении подписано не было. Дмитрий Песков уверял, что по итогам консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что специального указа не требуется. Минобороны РФ неоднократно заявляло об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.

Егор Якимов