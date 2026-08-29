Екатеринбургский митрополит помолится о снижении ставки ЦБ и доступной ипотеке

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит богослужение о снижении ставки Центробанка (ЦБ) и доступных условиях ипотеки с 11 сентября, когда в Храм-на-Крови привезут ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. В эфире телеканала «ОТВ» он заверил, что просить о соответствующих вещах в молитве «абсолютно уместно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В молитве "Отче наш" Бог сам сказал, что надо просить — хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день. Хлеб насущный — это в том числе и ставка ЦБ, финансовое благополучнее страны, почему не помолиться? Это не просто можно, это необходимо сделать. В таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо»,— сказал митрополит.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои деньги он отдавал на нужды ближних и странников. Считается, что за это Бог вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора.

Он добавил, что мощи Спиридона Тримифунтского будут находиться в Храме-на-Крови до 13 сентября, после чего их отправят во Владимир. Саму десницу привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа для поклонения и духовной поддержки верующих по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сопровождает святыню митрополит Керкирский Нектарий. На Урал ее уже привозили два раза: в 2014 и 2018 годах. Поклониться мощам тогда пришли более 100 тыс. человек.

Василий Алексеев