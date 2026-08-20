В Храме-на-Крови в сентябре представят верующим мощи святителя Спиридона

В Екатеринбург доставят величайшую христианскую святыню — десницу святителя Спиридона Тримифунтского, сообщили в Екатеринбургской епархии. Поклониться мощам можно будет в Храме-на-Крови с 21:00 11 сентября до 12:00 13 сентября — святыня будет доступна верующим круглосуточно в этот период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сообщество «Святитель Спиридон в России» / Екатеринбургская епархия Фото: сообщество «Святитель Спиридон в России» / Екатеринбургская епархия

Десницу привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа для поклонения и духовной поддержки верующих по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сопровождает святыню митрополит Керкирский Нектарий. На Урал ее уже привозили два раза: в 2014 и 2018 годах. Поклониться мощам тогда пришли более 100 тыс. человек.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои деньги он отдавал на нужды ближних и странников. Считается, что за это Бог вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора.

В дальнейшем мощи отправятся во Владимир.

Ирина Пичурина