Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области выросло до 11

При ночной атаке беспилотников на Ростовскую область, по уточненным данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В больницах находятся девять человек, в том числе четверо детей. Одна девочка — в тяжелом состоянии, ей провели операцию. Состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.

За ночь силы ПВО уничтожили в Ростовской области около 30 БПЛА. В Аксайском районе введен локальный режим ЧС. Два логистических объекта Ozon в регионе приостановили работу. На одном после атаки беспилотников произошел пожар.