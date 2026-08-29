Локальный режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных зон в Аксайском районе. Об этом сообщил глава района Константин Доморовский.

Режим ЧС действует на территории Аксайского городского поселения, а также Большелогского и Ленинского сельских поселений.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в результате ночной атаки в регионе пострадали семь человек. Мэр Ростова-на-Дону сообщал о повреждении двух многоквартирных домов. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории складских помещений в Аксайском районе, там же произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе были повреждены частные дома.

Два логистических объекта Ozon приостановили работу. На одном в результате атаки беспилотников произошел пожар.