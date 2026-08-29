В лесу Фонтенбло под Парижем потушили начавшийся в июле лесной пожар

Французские спасатели потушили пожар, начавшийся в июле в лесном массиве Фонтенбло под Парижем, сообщила префектура департамента Сена и Марна. Площадь возгорания оценивалась почти в 2 тыс. га, к тушению привлекали военных.

По данным властей, в пределах лесного массива не осталось очагов возгорания. В префектуре уточнили, что почти 80% территории леса доступны для посещения, но некоторые участки остаются закрытыми «по соображениям безопасности и для проведения восстановительных работ».

«После нескольких недель мониторинга пожары, охватившие лес Фонтенбло, по мнению экстренной службы считаются потушенными»,— указано в пресс-релизе префектуры в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Французские власти называли одной из причин лесных пожаров засуху и неосторожное обращение с огнем. В этом году первые пожары начались в середине июля — сначала в пригороде Парижа, затем на юго-западе страны. По данным ООН, к концу июля огонь уничтожил свыше 430 тыс. га леса по всей Европе. EUobserver оценивала ущерб экономике Европы от жары в €800 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Франция входит в эпоху "мегапожаров"».