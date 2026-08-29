В лесу Фонтенбло под Парижем потушили начавшийся в июле лесной пожар
Французские спасатели потушили пожар, начавшийся в июле в лесном массиве Фонтенбло под Парижем, сообщила префектура департамента Сена и Марна. Площадь возгорания оценивалась почти в 2 тыс. га, к тушению привлекали военных.
По данным властей, в пределах лесного массива не осталось очагов возгорания. В префектуре уточнили, что почти 80% территории леса доступны для посещения, но некоторые участки остаются закрытыми «по соображениям безопасности и для проведения восстановительных работ».
«После нескольких недель мониторинга пожары, охватившие лес Фонтенбло, по мнению экстренной службы считаются потушенными»,— указано в пресс-релизе префектуры в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Французские власти называли одной из причин лесных пожаров засуху и неосторожное обращение с огнем. В этом году первые пожары начались в середине июля — сначала в пригороде Парижа, затем на юго-западе страны. По данным ООН, к концу июля огонь уничтожил свыше 430 тыс. га леса по всей Европе. EUobserver оценивала ущерб экономике Европы от жары в €800 млрд.
Подробности — в материале «Ъ» «Франция входит в эпоху "мегапожаров"».
Правительство Франции выделило комплексный пакет помощи пострадавшим от лесных пожаров, охвативших страну летом из-за рекордной жары. Премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о прямой помощи в размере €12 млн департаментам Жиронда и Ланды, а также о создании гарантийного фонда в €30 млн для покрытия убытков. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что с начала сезона огонь прошел по 115 тыс. гектаров территории страны.
К ликвидации возгораний во Франции было привлечено около 2 тыс. военнослужащих и еще столько же находятся в резерве, что потребовалось на фоне масштабной волны жары и засухи. Также к тушению пожаров в стране были привлечены самолеты и пожарные подразделения из Италии, Португалии, Греции, Турции и Швейцарии.
В июле 2026 года лесные пожары во Франции начались из-за аномальной жары и засухи, при этом премьер-министр Себастьян Лекорню отметил, что в департаменте Жиронда был зафиксирован конвективный пожар — экстремально интенсивный природный пожар, при котором образуются огненные смерчи и штормы. По оценкам специалистов, это крупнейший лесной пожар за последние 49 лет во Франции.