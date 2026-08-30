Государев театр

30 августа 1756 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Русского для представления трагедий и комедий театра. Этот день считается рождением первого в России государственного публичного театра. Сегодня он известен как Александринский — старейший драматический театр страны, чья история неразрывно связана с судьбой русской культуры, а сцена помнит голоса Пушкина, Гоголя и Мейерхольда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Александринского театра. 2017 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Здание Александринского театра. 2017 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В середине XVIII века театра в современном понимании в России не существовало. Были придворные зрелища, балаганы, любительские труппы. Но государственного, профессионального, публичного театра не было. Елизавета Петровна, любившая роскошь и зрелища, решила эту лакуну заполнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Императрица Елизавета Петровна в 50-х годах XVIII века

Фото: Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons / неизвестный художник Императрица Елизавета Петровна в 50-х годах XVIII века

Фото: Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons / неизвестный художник

Указ от 30 августа 1756 года гласил: «Повелели мы нынче учредить Русский для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать Головкинский дом, что на Васильевском острову, близ кадетского дома. А для оного повелено набрать актеров и актрис: актеров из обучающихся певчих и ярославцев в кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драматург Александр Сумароков. 1760 год

Фото: Антон Лосенко / Государственный Русский музей Драматург Александр Сумароков. 1760 год

Фото: Антон Лосенко / Государственный Русский музей

Первым директором театра стал драматург Александр Сумароков — главный теоретик русского классицизма, прививавший театру идеи гражданственности и высокой морали. Труппу возглавил Федор Волков, которого позже назовут «отцом русского театра». В состав первой труппы вошли Иван Дмитревский, Алексей Попов и несколько придворных певчих — их перевели в комедианты по требованию Сумарокова. Среди актрис были Авдотья Михайлова, Елизавета Зорина, сестры Ананьины и Аграфена Мусина-Пушкина.

Каменный Головкинский дом, где начались выступления, стоял недалеко от Кадетского корпуса. Он не был театральным зданием в полном смысле слова. Позже его перестроят и в нем разместится Академия художеств. А пока театр начал свою жизнь в этих стенах — с труппой, в которой было чуть больше десятка человек, с репертуаром, состоявшим в основном из пьес Сумарокова. В 1766 году труппа вошла в состав Дирекции императорских театров, что укрепило ее статус и дало государственную поддержку. Однако собственного здания у театра по-прежнему не было, и долгие годы ему приходилось выступать на разных площадках.

Ярославский самородок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Волков — глава первой государственной, профессиональной, публичной сцены России. 1763 год

Фото: Антон Лосенко / Третьяковская галерея Федор Волков — глава первой государственной, профессиональной, публичной сцены России. 1763 год

Фото: Антон Лосенко / Третьяковская галерея

Задолго до того как на Невском проспекте появилось здание, которое петербуржцы знают как Александринку, в Ярославле произошло событие, во многом определившее путь русского театра. В 1750 году купеческий сын Федор Волков собрал труппу из местной молодежи: купцов, ремесленников, бывших семинаристов — и организовал первый в России общедоступный профессиональный театр. Волкову было тогда чуть больше двадцати. Он успел побывать в Петербурге, видел итальянскую оперу, немецкие труппы и понял: русские могут не хуже. Вернувшись в Ярославль, Федор построил на берегу Волги деревянный амбар, переделал его в зрительный зал, сколотил скамьи, смастерил декорации. Актерами стали его товарищи — те, кто умел читать, любил стихи и не боялся публики. Играли пьесы Сумарокова, Ломоносова, переложения западных трагедий. Слухи о ярославском театре дошли до столицы.

Императрица Елизавета Петровна, услышав о ярославской труппе, повелела вызвать Волкова в Петербург. В 1752-м он приехал с товарищами, их включили в придворный театр — пока в качестве учеников. Волков учился, играл, совершенствовался. И когда в 1756 году императрица издала указ об учреждении Русского для представления трагедий и комедий театра, именно Федор Волков был назначен главой новой труппы. Директором первой государственной, профессиональной, публичной сцены России был Сумароков, но живой душой театра — Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Титульный лист либретто маскарада «Торжествующая Минерва». 1763 год

Фото: Wikimedia Commons / Верхне-Волжское книжное издательство, 1973 Титульный лист либретто маскарада «Торжествующая Минерва». 1763 год

Фото: Wikimedia Commons / Верхне-Волжское книжное издательство, 1973

Это был не просто руководитель: он сам выходил на сцену, ставил спектакли, переводил пьесы (среди них «Эсфирь» Расина), занимался художественным оформлением, писал музыку. Это был человек-театр, универсал, каких потом почти не осталось. Он мог сыграть короля и плотника, написать текст к маскараду и сколотить декорацию. Одним из самых грандиозных его проектов стал маскарад «Торжествующая Минерва» — многодневное уличное действо, устроенное в 1763 году в честь коронации Екатерины II. Волков придумал сценарий, костюмы, музыку, участвовал сам. Это был парад аллегорий, сатира на пороки, прославление императрицы, но зрелище получилось настолько живым и смелым, что его запомнили надолго. Всего через несколько месяцев Волков умер в возрасте 34 лет. Говорили, что простудился во время репетиций, что надорвался — точной причины никто не искал. Труппу возглавил его ученик и товарищ Иван Дмитревский.

Сегодня в Александринском театре хранят память о Федоре Волкове. В Царском фойе установлен бронзовый бюст основателя — его подарила театру в 2016 году Российская академия художеств. Это напоминание о том, с чего все начиналось: с ярославского амбара, купеческого сына и нескольких десятков молодых людей, которые решили, что театр — это их жизнь.

Театр на Невском

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент панорамы Невского проспекта «Большой театр (Новый)». 1830 год

Фото: © Русский музей Фрагмент панорамы Невского проспекта «Большой театр (Новый)». 1830 год

Фото: © Русский музей

Почти 80 лет театр не имел постоянного помещения. Он кочевал по разным площадкам: выступал в манежах, в частных домах, в здании, где сегодня находится Академия художеств. Труппа играла где придется, и это было унизительно. Только в начале XIX века возникла идея построить специальное здание. Император Николай I поручил это Карлу Росси — главному архитектору Петербурга. Росси работал над проектом 11 лет. Он создал не просто театр, а целый архитектурный ансамбль: здание должно было стать частью площади, улицы и набережной. Окончательный проект утвердили в 1828 году. Строительство велось четыре года. Росси руководил всем, от фундамента до лепнины. Он добился того, что здание стало доминантой района. Главный фасад строения, ставшего одним из символов Петербурга, обращен к Невскому проспекту. Колоннада, портик, скульптуры — все выполнено в стиле ампир, торжественном и монументальном. Внутри — пятиярусный зрительный зал, вмещающий полторы тысячи зрителей, и большая сцена, оснащенная по последнему слову техники.

Главная сцена империи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Современный макет зрительного зала Александринского театра

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Современный макет зрительного зала Александринского театра

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 1831 году, еще в старом здании, на сцене театра впервые полностью исполнили «Горе от ума» Грибоедова. Роль Чацкого сыграл Василий Каратыгин — ведущий трагик театра. Его талант высоко ценили не только зрители, но и литераторы: Рылеев, Кюхельбекер и, наконец, Пушкин. Для бенефиса поэт подарил Каратыгину маленькую трагедию «Скупой рыцарь». Это был жест признания: Александр Сергеевич редко кому дарил свои рукописи.

31 августа 1832 года труппа переехала в новое здание на Невском проспекте. Тогда же театр получил название Александринский — в честь императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Она лично участвовала в разработке дизайна лож и ротонд — ее вкус чувствуется в каждой детали.

В 1836-м на новой сцене прошел «Ревизор» Гоголя. Автор участвовал в подготовке спектакля, читал актерам пьесу, объяснял характеры. Премьера стала событием: одни смеялись, другие негодовали. Николай I, присутствовавший на спектакле, сказал: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне — больше всех!»

Позже на сцене ставили Островского («Гроза»), Сухово-Кобылина («Свадьба Кречинского»), Алексея Толстого («Смерть Иоанна Грозного»), Пушкина («Борис Годунов»). Театр стал зеркалом русской литературы — все главные премьеры проходили здесь. В те годы в Александринке блистали Александр Мартынов — мастер бытовых ролей; Константин Варламов — комик, которого любила вся столица; Варвара Стрельская — трагическая актриса, игравшая Офелию и Катерину; Вера Комиссаржевская — звезда рубежа веков, которая принесла на сцену новую искренность. Каждая премьера становилась поводом для споров.

«Маскарад» как предчувствие

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Воспоминания будущего» по драме Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Мейерхольда 1917 года

Фото: Катерина Кравцова Сцена из спектакля «Воспоминания будущего» по драме Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Мейерхольда 1917 года

Фото: Катерина Кравцова

На рубеже XIX–XX веков театр переживал кризис. Старые формы казались исчерпанными. Новые веяния требовали новых решений. С 1908 до 1917 года главным режиссером был реформатор Всеволод Мейерхольд. Он ломал привычную сценическую эстетику, отказывался от бытового реализма, искал новые формы. Главным спектаклем десятилетия Мейерхольда стал «Маскарад» Лермонтова. Режиссер готовил эту постановку почти шесть лет, работая вместе с художником Александром Головиным и актером Юрием Юрьевым. Рождалось нечто грандиозное с роскошными декорациями, достоверными костюмами и сценами, полными символизма. Премьера состоялась в феврале 1917 года. Это был последний спектакль императорского театра — через месяц империя рухнула, а постановку сняли с репертуара. Слишком пышная для нового времени, она осталась важным этапом в истории сценического искусства. К «Маскараду» еще вернутся — в XXI веке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проводы в колхоз 1-й культурно-просветительской бригады Ленинградского государственного академического театра драмы. 1929 год

Фото: © Александринский театр Проводы в колхоз 1-й культурно-просветительской бригады Ленинградского государственного академического театра драмы. 1929 год

Фото: © Александринский театр

После революции театр пережил серьезные перемены. Его переименовали в Петроградский государственный академический театр драмы. В обиходе же он назывался просто Ак-драма.

В 1937 году театру присвоили имя А. С. Пушкина, которое он носил больше полувека. В труппе в те годы работали актеры, чьи имена стали легендарными: Николай Черкасов, известный по фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный», и Василий Меркурьев — актер и режиссер, который посвятил Александринке сцене многие годы. Они выходили на одну сцену с мастерами старшего поколения и определяли лицо театра в предвоенное и послевоенное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время войны в здании Ленинградского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина шли спектакли Ленинградского театра музыкальной комедии, актеры которого оставались в городе во время блокады

Фото: В. Федосеев / pastvu.com Во время войны в здании Ленинградского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина шли спектакли Ленинградского театра музыкальной комедии, актеры которого оставались в городе во время блокады

Фото: В. Федосеев / pastvu.com

Во время войны часть труппы эвакуировали в Новосибирск. Актеры продолжали играть, выступали с концертами перед фронтовиками. Театр был не только местом искусства, но и частью обороны. На сцене ставили патриотические пьесы, читали стихи, поддерживали дух города, который переживал блокаду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского, режиссер — Г. А. Товстоногов. 1955 год

Фото: © Александринский театр Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского, режиссер — Г. А. Товстоногов. 1955 год

Фото: © Александринский театр

В послевоенные годы в театре работал Георгий Товстоногов — будущий великий режиссер, который тогда делал первые шаги. В 1955-м он поставил «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского. Спектакль имел оглушительный успех. Товстоногов превратил революционный пафос в человеческую трагедию. На спектакль съезжались зрители со всей страны. В 1956 году «Оптимистическую трагедию» показывали делегатам XX съезда КПСС — того самого, где Хрущев разоблачал культ личности. Спектакль стал символом эпохи. Для Георгия Александровича эта работа стала трамплином: вскоре он возглавил БДТ.

Снова Александринский

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общее фотографирование труппы Александринского театра перед юбилейным, 270-м сезоном. 2025 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Общее фотографирование труппы Александринского театра перед юбилейным, 270-м сезоном. 2025 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 1991 году театру вернули историческое имя — Александринский. Это был символический жест: театр снова стал тем, чем был задуман, — главной императорской сценой. В 1990-е годы театр искал себя в новых условиях, экспериментировал, приглашал зарубежных режиссеров.

В 2000-х началась масштабная реставрация исторического здания. Ее завершили в 2006 году — к 250-летию учреждения. Сцену оснастили современными технологиями, но сохранили дух эпохи Росси. Здание снова засияло — и театр получил вторую жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия театрально-образовательного комплекса «Новая сцена Александринского театра»

Фото: Екатерина Кривцова / Пресс-служба Александринского театра Церемония открытия театрально-образовательного комплекса «Новая сцена Александринского театра»

Фото: Екатерина Кривцова / Пресс-служба Александринского театра

15 мая 2013 года открылась Новая сцена — многофункциональный комплекс между площадью Островского и набережной Фонтанки. Ее спроектировал архитектор Юрий Земцов. Здесь ставят экспериментальные спектакли, проводят мастер-классы, концерты, просветительские проекты. В 2022-м Новой сцене присвоили имя Всеволода Мейерхольда. Так театр отдал дань своему самому смелому режиссеру. С 2003 по 2024 год художественным руководителем театра был Валерий Фокин. Он приглашал международных режиссеров, поддерживал молодых авторов, превратил Александринку в открытую площадку для экспериментов. Его постановка «Маскарад. Воспоминания будущего» документально воссоздает фрагменты работы Мейерхольда — костюмы, композицию, но при этом предлагает современное прочтение. Спектакль получил «Золотую маску».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Александринки Валерий Фокин (слева) и ее художественный руководитель Никита Кобелев. 2024 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Президент Александринки Валерий Фокин (слева) и ее художественный руководитель Никита Кобелев. 2024 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 2024 году художественным руководителем стал 37-летний Никита Кобелев. Президентом остается Валерий Фокин. Под руководством Кобелева театр продолжает соединять классику с новыми смыслами. В январе 2024-го, на Новой сцене прошла премьера «Воскресения» по последнему роману Льва Толстого. В работе использовался не только текст книги, но и дневники писателя, сюжеты из «Отца Сергия» и «Крейцеровой сонаты». В мае спектакль перенесли на историческую сцену — это стало событием сезона.

Александринский театр сегодня — не только здание и имена. Это десятки постановок, которые формировали его репутацию. Среди них классические спектакли, которые идут уже больше века, и современные работы, которые вызывают споры. Упоминавшийся гоголевский «Ревизор» — первая постановка 1836 года — стал легендой, и с тех пор регулярно возвращается в репертуар. «Гроза» Островского — одна из ключевых премьер, в которой актрисы, игравшие Катерину, часто становились звездами. «Чайка» — поставлена здесь в 1896 году и стала важным этапом в освоении чеховской драматургии. «На дне» Горького — в современной версии Никиты Кобелева бытовой подход заменили символизмом.

К 270-летию Александринского театра обновили крышу Новой сцены — теперь это многофункциональное общественное пространство для концертов, спектаклей и лекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Последний год»

Фото: © Александринский театр Сцена из спектакля «Последний год»

Фото: © Александринский театр

На XVII Международном фестивале «Александринский» театр представил премьеру спектакля «Последний год» в постановке художественного руководителя Никиты Кобелева. Сезон также отмечен запуском цикла театрализованных экскурсий «Театр, открытый городу» и фотовыставкой о современной труппе.

Анна Кашурина