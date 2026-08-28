Семеро россиян числятся пропавшими без вести после оползня и наводнения в Непале
Семь россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, вызванного сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете. Двух российских туристов ранее спасли в зоне бедствия. Данные приводит пресс-служба управления по туризму Непала в X.
Всего пропавшими без вести объявлены 667 человек, из них 127 являются гражданами Непала. Спасение и эвакуация пострадавших продолжаются силами местных властей и спасательных служб, а также гидов и турагентств.
По последним данным, в Непале и Китае погибли более 540 человек.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Количество пропавших без вести в результате схода оползня и наводнения в Непале возросло до 977 человек, при этом 517 из них — иностранцы, по данным МВД Непала на 28 августа 2026 года. На 27 августа 2026 года сообщалось о восьми российских туристах, которые не выходили на связь, а к концу дня два из них были спасены. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от посещения затронутых районов и связаться с российским посольством в Катманду для учёта и оказания помощи.
Наводнение произошло 25 августа 2026 года из-за обвала части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг, что привело к перекрытию русла реки Лхенде-Кхола и образованию запруды. Её прорыв вызвал резкий подъём уровня воды в реке Тришули на 9 метров, затронув также реки Бхоте-Коши и Нараяни. Повреждения от селевых потоков зафиксированы в шести районах Непала и Тибетском автономном районе КНР.
По состоянию на 28 августа 2026 года, общее число погибших в Непале и Китае достигло 543 человека. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца оценила количество пострадавших в Непале примерно в 93 тысячи человек и объявила сбор $31 млн на поддержку гуманитарной миссии.