Семеро россиян числятся пропавшими без вести после оползня и наводнения в Непале

Семь россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, вызванного сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете. Двух российских туристов ранее спасли в зоне бедствия. Данные приводит пресс-служба управления по туризму Непала в X.

Всего пропавшими без вести объявлены 667 человек, из них 127 являются гражданами Непала. Спасение и эвакуация пострадавших продолжаются силами местных властей и спасательных служб, а также гидов и турагентств.

По последним данным, в Непале и Китае погибли более 540 человек.