На субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге выделили 9,7 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на программу льготных кредитов для сельхозпроизводителей в конце 2025 года. Эти средства предназначены для сохранения льготной процентной ставки по уже выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции, и общий объем субсидирования по этой программе за 2025 год составил 41,7 млрд рублей. Ранее, в декабре 2025 года, правительство также выделило более 60 млрд рублей на субсидии для банков по программе льготного кредитования аграриев, чтобы предотвратить рост процентных ставок по льготным займам. Всего на 2025 год в бюджете предусмотрено около 190 млрд рублей на программу льготного кредитования аграриев.

В августе 2026 года сообщалось о планах правительства выделить около 10 млрд рублей на поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта. Эти меры призваны переориентировать поставки на другие направления, включая Балтийское море и порты Дальнего Востока, чтобы компенсировать убытки от ограничений судоходства в Азовском море. С 2019 года действует механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции, по которому государство компенсирует РЖД разницу по сниженным тарифам.