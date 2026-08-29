Посольство РФ в Непале попросило семьи пропавших россиян подать запросы о поиске
Родственникам россиян, пропавших после оползня и наводнения в Непале, необходимо направить обращения с запросом об их поиске в посольство России, сообщило диппредставительство. В посольстве уточнили, что по одному пропавшему россиянину обращений не поступало, а в отношении еще двоих информация была передана «людьми, представившимися друзьями, коллегами или просто знакомыми».
Причиной наводнения стал частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, перекрыв русло. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. В Непале погибли свыше 600 человек. Еще почти 2,5 тыс. считаются пропавшими без вести. В их числе — семеро граждан России.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Помимо семи россиян, пропавших без вести, еще двоих граждан России удалось спасти после оползня и наводнения в Непале. Количество погибших при наводнении в Непале, по данным на 29 августа 2026 года, выросло до 626 человек, а число пропавших без вести составляет 2426 человек, включая 517 иностранцев. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) оценивает, что не менее 93 тысяч человек пострадали от стихийного бедствия, затронувшего шесть регионов Непала и Тибетский автономный район Китая. Власти Непала заявили о необходимости от 4 до 5 миллиардов долларов на восстановление.