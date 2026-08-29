Посольство РФ в Непале попросило семьи пропавших россиян подать запросы о поиске

Родственникам россиян, пропавших после оползня и наводнения в Непале, необходимо направить обращения с запросом об их поиске в посольство России, сообщило диппредставительство. В посольстве уточнили, что по одному пропавшему россиянину обращений не поступало, а в отношении еще двоих информация была передана «людьми, представившимися друзьями, коллегами или просто знакомыми».

Причиной наводнения стал частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, перекрыв русло. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. В Непале погибли свыше 600 человек. Еще почти 2,5 тыс. считаются пропавшими без вести. В их числе — семеро граждан России.