На подлете к Москве сбили три беспилотника

Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Минобороны РФ сообщало о сбитых ночью дронах над Московским регионом, но их число не уточнялось. В предыдущий раз столица была атакована накануне: в ночь на 28 августа вблизи Москвы сбили два дрона. В подмосковном Павловом Посаде взрывной волной от БПЛА была повреждена поликлиника.