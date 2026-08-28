В подмосковном Павловом Посаде взрывной волной от БПЛА повреждена поликлиника

Беспилотник попал в магазин «Магнит» в подмосковном Павловом Посаде. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

При атаке во взрослом отделении поликлиники выбило 46 окон. Больше всего повреждений получили два кабинета. Детское отделение взрывная волна не затронула, рассказал господин Воробьев. Приостановлена работа кабинета физиотерапии, но сама поликлиника продолжает принимать пациентов.

На месте ЧП работают специалисты: они убирают помещения, фиксируют ущерб и готовятся к восстановлению остекления. Губернатор пообещал в ближайшее время «привести поликлинику в порядок».

В ночь на 28 августа вблизи Москвы сбили два беспилотника, уточнял мэр Сергей Собянин. Общее число уничтоженных над Россией БПЛА пока неизвестно.