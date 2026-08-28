В подмосковном Павловом Посаде взрывной волной от БПЛА повреждена поликлиника
Беспилотник попал в магазин «Магнит» в подмосковном Павловом Посаде. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.
При атаке во взрослом отделении поликлиники выбило 46 окон. Больше всего повреждений получили два кабинета. Детское отделение взрывная волна не затронула, рассказал господин Воробьев. Приостановлена работа кабинета физиотерапии, но сама поликлиника продолжает принимать пациентов.
На месте ЧП работают специалисты: они убирают помещения, фиксируют ущерб и готовятся к восстановлению остекления. Губернатор пообещал в ближайшее время «привести поликлинику в порядок».
В ночь на 28 августа вблизи Москвы сбили два беспилотника, уточнял мэр Сергей Собянин. Общее число уничтоженных над Россией БПЛА пока неизвестно.
Губернатор Андрей Воробьев ранее уже сообщал о значительном количестве пострадавших в Московской области в результате атак беспилотников: 20 июля 2026 года в Домодедово медицинская помощь потребовалась семерым, а всего пострадали 10 человек, включая троих граждан Китая. 18 июля 2026 года при атаке на Подмосковье пострадали 26 человек, двое из них — в Ногинске, а 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали. Также 18 июня 2026 года сообщалось о 16 пострадавших, включая двух детей.
В августе 2026 года, помимо Павловского Посада, Андрей Воробьев информировал о более чем 150 уничтоженных БПЛА над Московской областью, в результате чего пострадали несколько человек, включая 10-летнюю девочку в Раменском округе. 31 декабря 2025 года в Подмосковье был сбит 21 БПЛА, при этом пострадал 57-летний мужчина с осколочными ранениями спины и руки. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что на подлете к Москве 20 июля 2026 года было уничтожено 85 БПЛА, а 18 июля 2026 года — 64 БПЛА, при том что в направлении столицы летели 370 беспилотников.