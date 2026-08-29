Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 313 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 313 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области при атаке дронов пострадали семь человек. Также в регионе был атакован один из складов Ozon, он приостановил работу. Над Тульской областью уничтожено семь беспилотников, над Воронежской областью — три, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд