Силы ПВО за ночь сбили над Россией 313 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 313 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области при атаке дронов пострадали семь человек. Также в регионе был атакован один из складов Ozon, он приостановил работу. Над Тульской областью уничтожено семь беспилотников, над Воронежской областью — три, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.