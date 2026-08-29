Семь человек ранены после налета БПЛА в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА. По его словам, всего в регионе пострадали семь человек.
Как уточнил глава региона, в Ростове-на-Дону повреждены два многоквартирных дома. Проходит эвакуация, а для жителей развернут ПВР. Всего госпитализированы четыре человека — двое взрослых и двое детей.
Еще три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе Ростовской области. Господин Слюсарь уточнил, что обломки БПЛА найдены в том числе на территории складов. Начался пожар в лесополосе.
В Багаевском районе повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь регулярно информирует о воздушных атаках БПЛА на регион и их последствиях. Например, 5 февраля 2026 года он сообщил об отражении атаки в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе, где в Батайске водитель грузовика получил ранения средней тяжести, а также были повреждены склад и пять автомобилей.
Ранее, 14 января 2026 года, Юрий Слюсарь также сообщал, что в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись промышленные и складские предприятия, а в одном из домов были повреждены две квартиры и разбиты стекла. В этот день в десяти городах и районах Ростовской области была отражена воздушная атака, в результате которой четыре человека получили травмы.
27 июля 2026 года губернатор проинформировал о массированной атаке, в ходе которой было уничтожено почти 50 БПЛА над Ростовской областью, пострадали восемь человек из Ростова-на-Дону, шестеро из которых были госпитализированы. В этом случае режим ЧС был введен в границах поврежденных домов, были эвакуированы жители, а также повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, соцучреждение, пять машин, кафе и складские помещения.