Семь человек ранены после налета БПЛА в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА. По его словам, всего в регионе пострадали семь человек.

Как уточнил глава региона, в Ростове-на-Дону повреждены два многоквартирных дома. Проходит эвакуация, а для жителей развернут ПВР. Всего госпитализированы четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Еще три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе Ростовской области. Господин Слюсарь уточнил, что обломки БПЛА найдены в том числе на территории складов. Начался пожар в лесополосе.

В Багаевском районе повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет.