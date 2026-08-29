Склад Ozon атакован в Ростовской области
Один из логистических объектов Ozon в Ростовской области попал под атаку беспилотников, сообщила пресс-служба компании. Работа комплекса приостановлена.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили. Мы на время остановили работу комплекса, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились, что находиться там абсолютно безопасно»,— указано в сообщении пресс-службы Ozon.
Поставки продавцов временно не принимают на поврежденном объекте. Посылки перенаправлены на другие объекты. Из-за угрозы атаки БПЛА в районе, эвакуированы сотрудники второго логистического центра Ozon — его работа также приостановлена.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что обломки БПЛА найдены на территории складов в Аксайском районе. Всего, по его словам, в регионе ранены семь человек, из которых четверо госпитализированы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 29 августа 2026 года сообщил об отражении атаки беспилотников, в результате которой пострадали семь человек, четверо из них были госпитализированы. Обломки БПЛА были обнаружены, в том числе, на территории складов в Аксайском районе. Ранее, 25 августа 2026 года, Юрий Слюсарь сообщал о сбитии около 30 беспилотников над Ростовской областью, которые повредили жилые дома и вызвали природные пожары в городах Гуково, Каменск-Шахтинск, Новошахтинск, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.
Склады Ozon подвергаются атакам беспилотников с 22 августа 2026 года, когда был атакован объект в Чапаевске Самарской области. За прошедшее время, 24 августа 2026 года, под удар попали логистические центры Ozon в Махачкале, Невинномысске и Краснодаре, а также в Тахтамукайском районе Адыгеи, где открытое горение было ликвидировано. В компании Ozon заявили, что работа склада в Самарской области остановлена на неопределенный срок, однако логистическая сеть продолжает функционировать в обычном режиме, перераспределяя поставки между другими центрами.
19 августа 2026 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу помощи маркетплейсам в восстановлении поврежденных логистических и складских мощностей. Минстрой пока не получал обращений от компаний, но пообещал помочь и ускорить государственную экспертизу в процессе восстановления.