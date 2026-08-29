Склад Ozon атакован в Ростовской области

Один из логистических объектов Ozon в Ростовской области попал под атаку беспилотников, сообщила пресс-служба компании. Работа комплекса приостановлена.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили. Мы на время остановили работу комплекса, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились, что находиться там абсолютно безопасно»,— указано в сообщении пресс-службы Ozon.

Поставки продавцов временно не принимают на поврежденном объекте. Посылки перенаправлены на другие объекты. Из-за угрозы атаки БПЛА в районе, эвакуированы сотрудники второго логистического центра Ozon — его работа также приостановлена.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что обломки БПЛА найдены на территории складов в Аксайском районе. Всего, по его словам, в регионе ранены семь человек, из которых четверо госпитализированы.