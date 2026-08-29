Украина не соблюдала прошлогодний мораторий на атаки по энергообъектам, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он напомнил, что этот мораторий продвигали США.

«То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года — тогда Киев нарушил его 136 раз... Этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги»,— сказал «РИА Новости» господин Галузин.

Президент Владимир Путин согласился на приостановку ударов по энергообъектам Украины 18 марта 2025 года после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский дал согласие на аналогичный мораторий в отношении российских объектов. Спустя месяц господин Путин заявил, что за этот срок Киев более 100 раз нарушил мораторий. Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов.