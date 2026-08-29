МИД РФ: Украина «вытерла ноги» о мораторий США на атаки по энергообъектам
Украина не соблюдала прошлогодний мораторий на атаки по энергообъектам, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он напомнил, что этот мораторий продвигали США.
«То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года — тогда Киев нарушил его 136 раз... Этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги»,— сказал «РИА Новости» господин Галузин.
Президент Владимир Путин согласился на приостановку ударов по энергообъектам Украины 18 марта 2025 года после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский дал согласие на аналогичный мораторий в отношении российских объектов. Спустя месяц господин Путин заявил, что за этот срок Киев более 100 раз нарушил мораторий. Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов.
В декабре 2025 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что украинское руководство пыталось уйти от ответственности за атаку на официальную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую 29 декабря 2025 года. По словам господина Галузина, окружение президента Украины Владимира Зеленского пыталось отрицать свою причастность к этому удару. Он также подчеркнул, что соучастие Киева очевидно, равно как и вовлеченность тех, кто передавал разведданные со спутников стран НАТО и использовал спутниковую навигацию для наведения дронов.