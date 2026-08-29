Главные новости к утру 29 августа
Семь человек ранены в Ростовской области из-за налета беспилотников. Атаке подвергся в том числе склад Ozon.
Чистая прибыль «Роснефти» за шесть месяцев сократилась почти на 20%.
США и Венесуэла заключили нефтяную сделку. Дональд Трамп назвал ее крупнейшей в мировой истории.
Составлено ИИ-Ассистентъ
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении Ирана достичь соглашения с Соединенными Штатами, однако отмечал, что Тегеран пока не готов заключить «правильную сделку». В мае 2026 года Трамп также сообщал, что США приближаются к выгодному соглашению с Ираном. В августе 2026 года в Самарской области при налете БПЛА были повреждены логистический комплекс Ozon и промышленный объект.