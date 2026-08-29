МИД России: Москва гарантирует защиту гражданам Приднестровья в случае эскалации

Россия без промедления даст ответ в случае обострения ситуации в Приднестровье, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин. По его словам, несмотря на заявления Молдавии о приверженности мирному решению проблемы, ошибочно исключать риски эскалации.

«Вновь подчеркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье»,— сказал замминистра в разговоре с «РИА Новости».

В интервью ТАСС господин Галузин сообщал, что Москва будет готова использовать все имеющиеся средства для защиты своих граждан в Приднестровье, включая Оперативную группу войск и миротворцев.

Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии, которая была образована в 1990 году. Сейчас в регионе живет около полумиллиона человек. Как сообщали «Известия» со ссылкой на президента республики, 220 тыс. жителей Приднестровья — уже граждане России.