МИД России: Москва гарантирует защиту гражданам Приднестровья в случае эскалации
Россия без промедления даст ответ в случае обострения ситуации в Приднестровье, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин. По его словам, несмотря на заявления Молдавии о приверженности мирному решению проблемы, ошибочно исключать риски эскалации.
«Вновь подчеркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье»,— сказал замминистра в разговоре с «РИА Новости».
В интервью ТАСС господин Галузин сообщал, что Москва будет готова использовать все имеющиеся средства для защиты своих граждан в Приднестровье, включая Оперативную группу войск и миротворцев.
Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии, которая была образована в 1990 году. Сейчас в регионе живет около полумиллиона человек. Как сообщали «Известия» со ссылкой на президента республики, 220 тыс. жителей Приднестровья — уже граждане России.
Москва считает формат переговоров «5+2» единственным признанным и эффективным механизмом урегулирования споров между Молдавией и Приднестровьем, однако он простаивает с 2019 года из-за позиции Кишинева и Киева, сообщил в апреле 2026 года замглавы МИД России Михаил Галузин. В декабре 2022 года Михаил Галузин отмечал, что обсуждать контакты в формате «5+2» преждевременно и будущее переговорного формата станет ясно после разрешения ситуации на Украине.
В мае 2026 года Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России, который позволяет совершеннолетним иностранцам, проживающим в Приднестровье, получить российский паспорт по упрощенной схеме, без требований о сроках проживания, знании языка, истории и законодательства страны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что этот указ связан с «безрассудными действиями Киева и официального Кишинева» и является гуманитарным шагом. В МИД Приднестровья приветствовали это решение, отмечая, что оно поможет сотням тысяч приднестровцев получить гражданство России.
Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в мае 2026 года заявил «РИА Новости», что вопрос вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики не может быть решен без прогресса в урегулировании конфликта в регионе. Российские военные в Приднестровье выполняют две функции — миротворчество и охрану складов боеприпасов, существующих еще с советских времен.