Жители Приднестровья с мая подали более 60 тыс. заявлений на гражданство России
Более 60 тыс. жителей Приднестровья подали заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке, сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в разговоре с «Известиями».
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Фото: Дмитрий Дору / Коммерсантъ
Упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Приднестровья был введен в мае, когда соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии, которая была образована в 1990 году. Сейчас в регионе живет около полумиллиона человек. Из них 220 тыс. — уже граждане России, отмечают «Известия».
Указ президента России Владимира Путина от 15 мая 2026 года об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство позволяет совершеннолетним иностранцам, проживающим на момент вступления указа в силу в Приднестровье, получить российский паспорт по упрощенной схеме. При этом им не нужно соблюдать требования о сроках проживания в России, а также о знании языка, истории и законодательства страны. Этот указ стал спасением для тысяч жителей Приднестровья, у которых не было международно признанных документов, позволяющих выезжать за пределы Молдавии.
МИД Приднестровья приветствовал это решение, отметив, что оно принято в период, когда Приднестровье сталкивается с «беспрецедентным блокадным давлением и экономической агрессией со стороны соседней Молдовы». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 мая 2026 года, что этот указ — «гуманитарный шаг», напрямую связанный с «безрассудными действиями Киева и официального Кишинева».