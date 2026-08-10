Составлено ИИ-Ассистентъ

Указ президента России Владимира Путина от 15 мая 2026 года об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство позволяет совершеннолетним иностранцам, проживающим на момент вступления указа в силу в Приднестровье, получить российский паспорт по упрощенной схеме. При этом им не нужно соблюдать требования о сроках проживания в России, а также о знании языка, истории и законодательства страны. Этот указ стал спасением для тысяч жителей Приднестровья, у которых не было международно признанных документов, позволяющих выезжать за пределы Молдавии.

МИД Приднестровья приветствовал это решение, отметив, что оно принято в период, когда Приднестровье сталкивается с «беспрецедентным блокадным давлением и экономической агрессией со стороны соседней Молдовы». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 мая 2026 года, что этот указ — «гуманитарный шаг», напрямую связанный с «безрассудными действиями Киева и официального Кишинева».