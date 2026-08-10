В МИД России пообещали ответить на провокации Молдавии в Приднестровье
Россия расценит вооруженные провокации Украины и властей Молдавии в Приднестровье как нападение на нее саму и примет все меры для защиты своих граждан. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Галузин отметил, что риск вооруженных провокаций со стороны Украины и Молдавии в отношении Приднестровья в текущих условиях невысок, однако угроза полностью не исключена. По его словам, подобные действия не останутся «без решительного и своевременного ответа».
Дипломат подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий и использует все имеющиеся средства для защиты своих граждан, находящихся в Приднестровье, включая Оперативную группу войск и миротворцев.
В апреле 2026 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва считает формат переговоров «5+2» единственным признанным и эффективным механизмом урегулирования споров между Молдавией и Приднестровьем. Он подчеркнул, что Тирасполь никогда не отказывался от диалога с Кишиневом, несмотря на то, что из-за позиции Кишинева, а затем и Киева, формат простаивает с 2019 года. В формате «5+2» участвуют Молдавия и Приднестровье (как стороны конфликта), ОБСЕ (посредник), Россия, Украина (страны-гаранты), а также Евросоюз и США (наблюдатели).