В МИД России пообещали ответить на провокации Молдавии в Приднестровье

Россия расценит вооруженные провокации Украины и властей Молдавии в Приднестровье как нападение на нее саму и примет все меры для защиты своих граждан. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Галузин отметил, что риск вооруженных провокаций со стороны Украины и Молдавии в отношении Приднестровья в текущих условиях невысок, однако угроза полностью не исключена. По его словам, подобные действия не останутся «без решительного и своевременного ответа».

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий и использует все имеющиеся средства для защиты своих граждан, находящихся в Приднестровье, включая Оперативную группу войск и миротворцев.