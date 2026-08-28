Югорчанина будут судить за гибель трех человек при опрокидывании лодки

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) будут судить 40-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности управления маломерным судном, повлекшем гибель трех человек. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Трагедия произошла 5 июня на участке Алешкинской протоки реки Обь. Моторная лодка «Салют-480» перевозила восемь человек и следовала из поселка Приобье в Октябрьское. По версии следствия, обвиняемый, управляя лодкой, не обеспечил пассажиров спасательными жилетами и превысил допустимую пассажировместимость судна. В результате лодка потеряла устойчивость и опрокинулась, погибли три пассажира.

Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Серовская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Полина Бабинцева