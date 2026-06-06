Тела двух человек обнаружили на Оби в Югре после инцидента с моторной лодкой

Тела двух мужчин обнаружены на Оби в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), которые находились в моторной лодке «Салют-480», опрокинувшейся на реке. Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, погибли двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет, поиски еще одного человека продолжаются.

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В пятницу, 5 июня сообщалось, что в Октябрьском районе перевернулась лодка, перевозившая восемь человек. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Уральская транспортная прокуратура сообщала, что лодка следовала из поселка Приобье в Октябрьское.